https://static.news.ru/photo/32b5f2d2-6b82-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На территории Курганской области врачи зафиксировали первый случай заражения коронавирусо нового типа, сообщил глава региона Вадим Шумков.

Заболевшей оказалась маленькая девочка. Она вместе с семьёй отдыхала в Испании.

Сейчас ребёнок и его родственники в больнице. Они находятся под наблюдением медиков, — написал Шумков.

Он подчеркнул, что у родственников малышки результат на коронавирус отрицательный.

Как писал NEWS.ru, за сутки в РФ COVID-19 обнаружили ещё у 53 жителей страны. Таким образом число заболевших с 253 возросло до 306. Новые случаи выявлены в 18 российских регионов. За этот период выздоровели и выписались из больницы ещё четыре пациента. Всего излечились 16 человек.