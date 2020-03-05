https://static.news.ru/photo/1c9b773c-5f03-11ea-818d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Свердловский Минздрав сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в Екатеринбурге. Мужчина недавно вернулся из Италии. Он летел рядом с больным итальянцем.

Пациент летел в Москву из Италии, рядом с ним сидел больной итальянец, — цитирует Минздрав портал URA.RU.

Врачам удалось отследить мужчину по билетным квитанциям после госпитализации больного итальянца в столице. На данный момент он помещён на двухнедельный карантин.

NEWS.ru ранее писал, что данные о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей признаны недостоверными.