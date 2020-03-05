Свердловский Минздрав сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в Екатеринбурге. Мужчина недавно вернулся из Италии. Он летел рядом с больным итальянцем.
Пациент летел в Москву из Италии, рядом с ним сидел больной итальянец, —
цитируетМинздрав портал URA.RU.
Врачам удалось отследить мужчину по билетным квитанциям после госпитализации больного итальянца в столице. На данный момент он помещён на двухнедельный карантин.
NEWS.ru ранее писал, что данные о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей признаны недостоверными.
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