Первый случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый случай заболевания ботулизмом зафиксировали в Санкт-Петербурге, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник. По его данным, 25-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из Москвы.

Мужчина съел в Москве готовый салат с консервированной фасолью, а по возвращении в Северную столицу почувствовал слабость. В городе его избили, после чего мужчину госпитализировали с переломом левой скуловой дуги.

Его состояние ухудшилось. У пациента развилась дыхательная недостаточность, и его перевели в отделение интенсивной терапии и реанимации. Позже мужчина попал в инфекционную больницу, где врачи подтвердили ботулизм. Как уточняет издание, болезнь протекает в тяжелой форме.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов 24 июня заявил, что в российских больницах остаются 218 человек с последствиями ботулизма. Представитель ведомства уточнил, что 38 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 150 пациентов уже выписались.

Ранее стало известно, что заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде житель Костромы умер в больнице. Молодому человеку был 21 год. В пресс-службе администрации Костромской области отметили, что он не сразу обратился к медикам.