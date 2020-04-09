Первый случай коронавируса выявлен в городе-спутнике КАЭС

https://static.news.ru/photo/63fca2b0-7a59-11ea-ab7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosenergoatom.ru

В городе-спутнике Кольской АЭС в Мурманской области выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась супруга одного из сотрудников предприятия.

Работник АЭС и контактировавшие с ним сотрудники изолированы. У них взяты анализы на COVID-19.

В пресс-службе КАЭС также отметили, что в целях обеспечения безопасной и бесперебойной работы станции персонал энергоблоков № 2, 3, 4 переведён на проживание в принадлежащий предприятию санаторий-профилакторий. Там за сотрудниками ведётся круглосуточное медицинское наблюдение.

Руководство и оперативный персонал КАЭС протестированы на коронавирус. Получены отрицательные результаты, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Мурманской области местный житель, вернувшийся с Кубы, пренебрёг режимом самоизоляции и тем самым заразил коронавирусом девять человек. Все они госпитализированы.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч.