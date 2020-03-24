https://static.news.ru/photo/52ec19c4-6de3-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чеченской Республике у одного человека официально подтверждён коронавирус COVID-19. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

У нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом, больной приехал из-за рубежа, — написал руководитель субъекта РФ в Telegram-канале 24 марта.

По его словам, в настоящее время медики устанавливают круг лиц, с которыми мог контактировать больной.

Глава Чечни отметил, что в основном проблемы связаны с людьми, которые находились за границей, а после возвращения своевременно не поставили в известность службы медицинского и санитарного контроля.

Хотя в аэропорту и на вокзале организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования, — добавил Кадыров.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики по возможности не выезжать за её пределы, а также не выходить из дома в связи с распространением коронавируса. Кадыров сделал акцент на том, что заболевание в ряде случаев протекает бессимптомно. Человек может и не подозревать, что является носителем коронавируса.

Он также добавил, что в настоящее время в республике на карантине находятся более 360 человек, которые недавно вернулись из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией. Выявлено три случая с подозрением на коронавирус.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.