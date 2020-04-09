Первый случай гибели пациента с коронавирусом зафиксировали на Урале

Пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) на Урале умер в Надымской центральной районной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Покойный заболел 30 марта. Его госпитализировали.
7 апреля состояние гражданина ухудшилось. Больного перевели на искусственную вентиляцию лёгких,
Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, — говорится в сообщении.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.
В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.
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