Первый случай гибели пациента с коронавирусом зафиксировали на Урале

https://static.news.ru/photo/24e110c2-7a84-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Надымская районная больница/vk.com

Пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) на Урале умер в Надымской центральной районной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Покойный заболел 30 марта. Его госпитализировали.

7 апреля состояние гражданина ухудшилось. Больного перевели на искусственную вентиляцию лёгких, пишет ТАСС.

Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.