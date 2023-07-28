Во Владивостоке приземлился первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании

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Первый с начала пандемии COVID-19 рейс китайской авиакомпании Chengdu Airlines прибыл во Владивосток, сообщает РИА Новости. Известно, что с 29 июля полеты из аэропорта города в Харбин будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне ARJ21.

Пресс-служба аэропорта Владивостока отмечает, что самолеты Chengdu Airlines впервые прилетели в российский город 28 октября 2019 года. Тогда воздушная гавань Приморья стала первой в мире, которая приняла новый самолёт COMAC ARJ21.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время аэропорт Владивосток активно развивает авиасообщение с Китаем, при этом выполняется пять рейсов авиакомпанией «Аврора» в Пекин и Харбин.

Ранее российская авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай. Самолет из Якутска вылетел в Харбин 29 июня. С этого дня самолеты начали летать по маршруту Якутск — Харбин и обратно. В Якутске прежде были проблемы с местным аэропортом, взлетно-посадочная полоса которого реконструировалась. Рейс в Китай выполняется на самолете Sukhoi Superjet 100.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Она отметила, что рейсы будет осуществлять авиакомпания «Россия». Дипломат назвала возобновление авиасообщения с островом «важной и радостной» новостью для тех, кто любит путешествовать и, тем более, любит Кубу.