Первый пункт раздельного сбора вторсырья заработал в Курске

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В Курске открылся первый в городе пункт приёма вторичного сырья. Таким образом местная управляющая компания решила приучить жителей сортировать мусор при помощи ещё советских методов.

Металлолом, бутылки и макулатуру люди должны накопить и принести на сборный пункт, чтобы получить символическое вознаграждение. Например, за сто пластиковых бутылок горожанам заплатят 20 рублей, а за 10 килограммов макулатуры — 40 рублей, передаёт ОТР.

На создание пункта компания-оператор потратила около 500 тыс. рублей. К этой сумме нужно прибавить ещё и ежемесячные расходы на зарплату персоналу, коммунальные платежи, охрану и видеонаблюдение. Однако такие затраты в компании считают оправданными.

Думаю, что окупаться он будет не очень быстро, прогнозы давать сейчас невозможно. В тестовом режиме этот пункт проработал две недели. Собрано порядка пяти тонн вторичных отходов, — отметил заместитель гендиректора «Спецавтобазы по уборке города Курск» Виктор Беликов.

Если проект признают успешным, то в 2021 году в Курске откроют ещё 10 пунктов приёма вторсырья.

Ранее депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев предложили отменить налог на доход от сдачи вторсырья — стекла, металла и пластика. Законопроект поддержали в Минприроды, до конца года его планируют внести на рассмотрение Госдумы.

Директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный отметил, что средний заработок россиян на сдаче вторсырья колеблется — от 300 рублей до 120 тысяч рублей и более.

Сейчас жители России должны платить НДФЛ на доход от сдачи любых материалов, кроме макулатуры, поэтому многие россияне отказываются от идеи заниматься сбором вторсырья. В Минприроды отметили, что налоги влияют не только на отказ граждан от сдачи вторсырья, но и осложняют работу пунктов вторсырья, так как нужно вести налоговый учёт и компании вынуждены нести дополнительные расходы и трудозатраты, писал NEWS.ru.