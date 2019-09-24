https://static.news.ru/photo/ac4beb72-dec6-11e9-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Тестовый дизельный поезд с представителями российских средств массовой информации проехал по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Крымский жд мост pic.twitter.com/vGaPdNfM3m — Лорд Ленивельд. Lord Leniveld (@Nekromonger77) 24 сентября 2019 г.

На официальной странице сооружения 11 сентября сообщалось , что на железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

Ранее News.ru писал, что подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будут реконструированы. О строительстве полностью новой автотрассы речи не идёт. Чтобы сделать поездку на полуостров более комфортной, на нескольких участках автострады А-289 будет обустроен объезд населённых пунктов. В остальных местах решено провести капитальный ремонт.