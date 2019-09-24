Фото: Крымский мост/vk.com

Тестовый дизельный поезд с представителями российских средств массовой информации проехал по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

На официальной странице сооружения 11 сентября сообщалось, что на железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

Ранее News.ru писал, что подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будут реконструированы. О строительстве полностью новой автотрассы речи не идёт. Чтобы сделать поездку на полуостров более комфортной, на нескольких участках автострады А-289 будет обустроен объезд населённых пунктов. В остальных местах решено провести капитальный ремонт.

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