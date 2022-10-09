Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту после взрыва. Это поезд № 28 Симферополь — Москва, пишет РИА Новости.

Двухэтажный поезд проехал со стороны полуострова в Краснодарский край. Он отправился из столицы Крыма согласно графику в 17:10. Следующая остановка состава была уже на Кубани на станции Тамань-Пассажирская в 22:20.

Вечером после ЧП по Крымскому мосту были пущены тестовые грузовые поезда, они прошли по мосту после обследования полотна и конструкций. После этого Минтранс выдал разрешение на следование поездов по транспортному переходу.

Ранее сообщалось, что утром 8 октября на мосту было зафиксировано горение цистерны с топливом. Обрушились два автомобильных пролета моста. Позже НАК сообщил о подрыве грузового автомобиля на мосту, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом. Подробнее о случившемся — в материале NEWS.ru.