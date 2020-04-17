Первый пациент с коронавирусом скончался в Орловской области

https://static.news.ru/photo/c0b38f76-809b-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Первый летальный случай коронавирусной инфекции зафиксирован в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Один человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончался в больнице имени Боткина, — рассказал Клычков журналистам.

Всего в Орловской области 85 человек заразились COVID-19, вылечились 7 заболевших.

NEWS.ru писал, что коронавирус был выявлен во всех регионах России. 16 апреля в Республике Алтай у местной жительницы подтвердился COVID-19.

По данным на 17 апреля, коронавирусом в России заразились 32 008 человек, (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки). В Москве 18 105 (+1959 за последние сутки) заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли.