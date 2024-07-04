Первый офис ВТБ открылся в Луганске Глава ВТБ Костин открыл первый офис банка в Луганске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава банка ВТБ Андрей Кости открыл первый офис финансовой организации в Луганске. Как сообщила пресс-служба ВТБ, в городе также заработало еще одно отделение банка, а до конца года планируется начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

Сегодня мы открыли первый офис в Луганске, где предлагаем полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для жителей и предпринимателей республики, — приводятся слова Костина в пресс-релизе.

В своем выступлении банкир отметил, что открытие офиса стало важным этапом интеграционного процесса Луганской Народной Республики в экономику страны, способствует развитию банковской инфраструктуры и формированию конкурентного финансового предложения для местных жителей. Отмечается, что луганский офис сможет обслуживать представителей малого и среднего бизнеса, а также розничных клиентов, в том числе в вопросах зарплат.

Ранее Андрей Костин заявлял, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку в июле. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 26 июля. В перспективе же банкир выразил надежду, что ставка все-таки пойдет вниз.