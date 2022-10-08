Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань Первый катер с пассажирами отправился из порта Крым на берег Кубани

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта Крым на кубанский берег. Он будет курсировать по данному маршруту на постоянной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя гавани.

Агентство уточнило, что о запуске катеров, которые будут возить пассажиров через Керченский пролив, 8 октября объявил крымский министр транспорта Николай Лукашенко.

Также 8 октября было восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Тестовый поезд с 15 вагонами успешно прошел по нему примерно в 19:30 мск.

Ранее глава Сергей Аксенов заявил, что паромная переправа будет работать бесплатно. По его словам, перевозки будут субсидироваться за счет государственного бюджета. Он также добавил, что все местные отельеры подтвердили бесплатное размещение для туристов, не сумевших выехать с полуострова 8 октября.