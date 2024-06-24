Первый из отравившихся салатом россиян скончался в больнице ТАСС: заразившийся ботулизмом житель Костромы умер в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области. Молодому человеку был 21 год. Отмечается, что он не сразу обратился к медикам.

К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому, — рассказали в пресс-службе.

В воскресенье, 24 июня, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в российских больницах остаются 218 человек с последствиями ботулизма. Представитель ведомства уточнил, что 38 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 150 пациентов уже выписались.

Ярославская, Тамбовская и Костромская области пополнили список регионов, где распространяется заболевание. По данным Telegram-канала «112», в медицинские учреждения с ботулизмом попали еще четыре человека. Общее количество заболевших составило 375. Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести.