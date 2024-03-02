Первые жильцы поврежденных при взрыве на Пискаревском проспекте домов смогли вернуться в свои квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что речь идет о владельцах квартир второго корпуса 159-го дома и второй парадной 161-го дома, остальным пока придется подождать.
ЧП на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Северной столицы, в результате которого было повреждено остекление двух домов, произошло утром 2 февраля. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и представители блока, доступ к квартирам разрешается после проверки на безопасность.
Ранее на место взрыва прибыли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, в результате происшествия жертв нет, а сам он возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Градоначальник пообщался с местными жителями и заявил, что город находится под надежной защитой.
До этого сообщалось, что ЧП, предположительно, произошло из-за падения беспилотника на жилой дом. Как отметили в главном управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу, после происшествия из жилых домов было эвакуировано около 100 человек.