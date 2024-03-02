Дмитрий Винокуров

Первые жители смогли вернуться в квартиры после ЧП в Петербурге Жильцам пострадавших при ЧП домов в Петербурге разрешили вернуться в квартиры

2 марта 2024 в 15:00

Фото: РИА Новости

Сотрудник полиции и жительница на месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга