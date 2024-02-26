Первые «Упыри» отправились на подмогу российским силам в зону СВО Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправлены в зону СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие в ближайшее время получат FPV-дроны «Упырь» с тепловизорами, сообщает ТАСС. Производитель сообщил агентству, что первые партии беспилотников уже отправлены в зону СВО. В то же время ведется работа над добавлением в них машинного зрения. Это позволит БПЛА наводиться и лететь на цель самостоятельно.

Из технических новинок на передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Постоянно совершенствуем быструю смену частот, которая позволяет обойти купольную защиту РЭБ. Это первостепенная задача, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее авторы YouTube-канала Defense TV назвали российскую самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» одной из самых смертоносных артиллерийских систем, способных кардинально изменить ситуацию в зоне СВО. По данным канала, пушка установки бьет 152-миллиметровыми снарядами на расстояние 70–80 километров, и по этому показателю установка превосходит любые современные аналоги.

Тем временем американская газета The Washington Post сообщает, что военно-промышленный комплекс Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в наращивании производства вооружения для ВСУ. По оценке издания, выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.