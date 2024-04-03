Первые пострадавшие от клещей обращаются в подмосковные травмпункты

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

За первые несколько дней теплой погоды жители Московской области успели пострадать от укусов клещей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Отмечается, что выявлены первые случаи присасывания членистоногих в парках.

Всего пару дней тепла, а жители Подмосковья уже принесли первых клещей на себе в травмпункты! Один из таких пациентов обратился в Коломенскую больницу. Клещ присосался к нему прямо в парковой зоне! — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали для защиты от опасных существ, отправляясь на природу, заранее обработать одежду спецсредствами, максимально скрыть тело, особенно обезопасив ноги, выбирать одежду с резинками или манжетами, надевать сапоги, брюки заправлять в носки. Кроме того, медики посоветовали проводить после прогулки самоосмотр.

Если клещ все же присосался, необходимо посетить травмпункт. После удаления членистоногого рекомендуется несколько дней наблюдать за состоянием. В случае сохранения зуда, покраснения на месте укуса, ухудшения общего состояния, нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что капли на холку являются самым эффективным методом защиты кошек от клещей. По его словам, брызгалки на все тело не помогут, так как кошки считаются очень чистоплотными существами и часто вылизываются.