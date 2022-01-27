Первые подростки вакцинировались от коронавируса в Забайкалье

Первые 70 подростков привились вакциной от коронавируса «Спутник-М» в Забайкалье, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Вакцину сделали студенты медицинского колледжа и воспитанники социальных учреждений.

Было принято решение в первую очередь поставить прививку детям и подросткам социальных учреждений. Решение обусловлено ростом заболевания среди детей и теми рисками, которые существуют в данных учреждениях, — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Она добавила, что в Забайкалье оценивают необходимость привлекать людей на всех этапах лечения, в чём помогают как раз студенты-волонтёры.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Забайкалья Евгений Казаченко, в социальных учреждениях должны будут вакцинироваться около 500 подростков.

Ранее более половины добровольцев, принимающих участие в исследовании вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», получили первую дозу в Москве. Серьёзных побочных реакцией у участников тестирования вакцины не выявлено. Двумя компонентами привились более 1,2 тысячи школьников.

По словам профессора вирусологии центра им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, «Спутник М» эффективен для защиты подростков и даёт хорошее образование антител. При этом достаточно трудно сказать, насколько она сможет остановить распространение «омикрона» среди детей, поскольку испытывалась на штамме «дельта».