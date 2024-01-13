Первые минуты пожара на складе Wildberries в Шушарах попали на видео Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах выросла до 50 тысяч кв. метров

Фото: МЧС РФ

Площадь возгорания на складе Wildberries в петербургских Шушарах достигла 50 тысяч квадратных метров, сообщает Telegram-канал Baza. Первые минуты пожара попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как люди в форме маркетплейса бегут по пожарной лестнице.

По сведениям канала, возгорание началось на седьмом этаже склада с одеждой. Пожару присвоен максимальный, 5-й уровень сложности. Как пишет Baza, впервые сигнализация сработала около 04:20. В 07:30 работники склада начали спасаться из здания, у аварийного выхода была сильная толкучка. По информации канала, у одного из пострадавших сильный ожог ноги, точное число пострадавших пока неизвестно.

Ретейлер Wildberries намерен компенсировать продавцам стоимость товаров, сгоревших в пожаре в петербургских Шушарах. Все покупатели также получат деньги за оплаченные товары, а позиции, находившиеся на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса.

О пожаре на складе Wildberries стало известно утром 13 января. К моменту приезда пожарных огонь охватил около 1000 квадратных метров, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. К тушению были привлечены свыше 80 человек личного состава. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил огромную территорию. Очевидцы, находящиеся неподалеку, отмечают, что тепло от пожара доходит до трассы.