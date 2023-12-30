Первые минуты после удара ВСУ по центру Белгорода попали на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Readovka, видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью. По информации канала, в результате атаки украинской армии погибли как минимум пять человек.

Как сообщает Telegram-канал 112, также известно о минимум трех пострадавших. В настоящее время в городе звучит сирена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что удар ВСУ пришелся на жилой сектор. По его словам, среди погибших есть двое детей. На месте работают экстренные службы.

Массированный ракетный обстрел по Белгороду украинская армия также нанесла накануне. В результате прямого попадания снаряда по жилому дому погиб мирный житель. Помимо этого, пострадали женщина, двое мужчин и 10-летний ребенок, который получил осколочное ранение. Все пострадавшие доставлены в больницы. Также зафиксированы различные повреждения в 10 частных жилых домовладениях: один из домов частично разрушен, в другом здании выбиты окна.