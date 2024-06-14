Первые минуты после обрушения дома в Шебекино попали на видео Очевидцы засняли на видео первые минуты после обрушения дома в Шебекино

Фото: t.me/mchs_official*

Очевидцы засняли на видео первые минуты после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино в Белгородской области из-за обстрела ВСУ. На кадрах, появившихся в местном Telegram-канале «Белгород № 1», видны дым и пыль, в середине дома зияет огромная дыра с первого по последний этаж. Во дворе к этому времени уже стоят автомобили спасателей.

На других кадрах, которые публикует Telegram-канал Mash, видно, как очевидцы пытаются найти людей под завалами. При этом под обломками раздаются крики пострадавших.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал фото с места происшествия. На переднем плане видны поваленные деревья, из окон одной из квартир на втором этаже вырываются языки пламени и валит черный дым.

Также сообщалось, что погибшими могут быть два человека. По данным Telegram-канала SHOT, количество пострадавших увеличилось до пяти, под завалами могут находиться как минимум пять человек, в том числе и дети. После атаки украинских военных обрушились 15 квартир. Сейчас продолжается разбор завалов.

На месте работают спасатели. В МЧС уже сообщили, что с пятого этажа эвакуированы два человека. Спасательные работы продолжаются.