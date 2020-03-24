https://static.news.ru/photo/e796e6ba-6dcc-11ea-8adf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые два случая инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19) подтвердили в Орловской области, рассказал советник главы региона по СМИ Сергей Лежнев. Инфекция обнаружена у семейной пары. Супруги накануне приехали из Чехии.

Они сразу по прибытию обратились в больницу и были отправлены на карантин в инфекционное отделение, где сейчас и находятся, — приводит его слова «Интерфакс».

В Орловской области на домашний карантин отправили 273 гражданина. Обследование прошли свыше 720 граждан.

Накануне шесть новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Крыму. Таким образом, число жителей этого региона с подтверждённым диагнозом увеличилось до семи, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что все заболевшие — это местные жители, который вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран. Четверо — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ. Ещё два случая связаны с посещением Литвы и Бельгии.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что за пределами России до сих пор остаются почти 58 тысяч туристов. Их вернут на родину до конца марта.