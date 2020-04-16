Первые два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Удмуртии скончались первые два пациента с диагнозом COVID-19. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, умерли двое мужчин 62 и 68 лет, у них были хронические заболевания.

По мнению наших медиков, новая коронавирусная инфекция стала сопутствующим заболеванием, которое повлияло на ухудшение состояния здоровья и ускорила тяжёлые процессы в организме, — сказал Бречалов.

Он отметил, что в Удмуртии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтверждённых диагнозов.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд учёных во всём мире стали приходить к выводу, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы. Об этом сообщил специалист в области иммунологии, физиологии, биофизики, заведующий лабораторией биосовместимых материалов Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Игорь Меньшиков.