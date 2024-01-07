Первые 100 человек уехали из Белгорода Более 100 жителей Белгорода прибыли в пункты временного размещения

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В пунктах временного размещения начали располагать жителей Белгорода, решивших выехать из города после обострения украинских обстрелов, сообщил в своем Telegram-канале глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков. По его словам, жителей обеспечили питанием и возможностью обращения за медпомощью.

Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше 100 человек расположили в пунктах временного размещения граждан, — написал Чесноков.

Также несколько семей из Белгорода приехали в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, при необходимости для белгородцев подготовят больше мест в ПВР.

5 января Гладков сообщал о готовности властей региона помочь всем желающим эвакуироваться из Белгорода. По его словам, для этого нужно обратиться в его приемную или к мэру города Валентину Демидову, также можно позвонить по телефонам 112 и 122. Гладков уточнял, что белгородцев готовы перевезти в Старый Оскол и Губкин. Губернатор отметил, что переселенцы смогут находиться там столько времени, «сколько это будет необходимо», в комфортных условиях и теплых номерах.