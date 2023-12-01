В России зажгли первую новогоднюю елку Первую в РФ новогоднюю елку зажгли в Якутии и отправили символ холода в Москву

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Первую в России елку зажгли 1 декабря в Якутске, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. По сложившейся традиции это стало кульминацией фестиваля «Зима начинается с Якутии», который проходит в самом холодном регионе страны с 2011 года.

Повелитель холода, хранитель вечной мерзлоты Чысхаан торжественно зажег огоньки на главной елочке республики. Участники зажжения елки стали свидетелями настоящего волшебства — Чысхаан переместился на аллею ВДНХ в Москве, на Главную елку Международной выставки-форума «Россия». Сегодня вместе с Дедом Морозом и 18 волшебниками со всей страны они зажгут огоньки на елках всех регионах России! — говорится в сообщении.

Фестиваль стал одним из самых значимых мероприятий событийного туризма в стране. С каждым годом его посещают все больше гостей. В рамках фестиваля проводятся несколько мероприятий: праздник «Строганина», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс снегурочек «Хаарчана Куо» и многие другие.

Ранее маркетолог-стратег Ольга Кожуро предупредила россиян о том, что цены на живые елки могут вырасти из-за их транспортировки от места выращивания до розничных точек. Она подчеркнула, что при доставке новогодних деревьев необходимо соблюдать специальные условия, чтобы сохранить их свежесть и качество.