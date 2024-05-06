Первоуральцев назвали нежными плаксами за жалобы на плохую воду Глава «Водоканала» Первоуральска назвал плаксами недовольных водой горожан

Фото: vk.com/gamekeeper74

Денис Ярин

Директор первоуральского «Водоканала» и депутат гордумы от «Единой России» Денис Ярин отреагировал на жалобы местных жителей из-за плохого качества воды на своей странице в соцсети «ВКонтакте», назвав их нежными плаксами. Позднее он отредактировал публикацию, удалив из нее оскорбительные формулировки. Местное издание «Новый день» разместило скриншот первоначальной версии поста.

Плакс, скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее в других местах со слезами типа «вот как он мне ответил», убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне, раз такие нежные, — написал Ярин.

Такой пост глава «Водоканала» написал после того, как один из жителей Первоуральска в комментариях потребовал вернуть городу чистую воду. В ответ Ярин заявил: «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая». Комментатор сделал скриншот слов чиновника и разослал его в новостные группы.

Ранее президент России Владимир Путин сделал замечание главе Тюменской области Александру Моору, назвавшему упертыми жителей, отказавшихся эвакуироваться. Глава государства отметил, что это несмешно, и напомнил, что губернатор обязан вселить в людей уверенность.