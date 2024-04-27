Первоклассник в Ингушетии пытался убить сестру ножом в сердце SHOT: первоклассник в Ингушетии пытался убить сестру ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетний ребенок в Ингушетии пытался убить сестру ножом в сердце, сообщает Telegram-канал SHOT. Накануне днем 14-летнюю девочку доставили в больницу. Как оказалось, инцидент произошел во время ссоры.

Врачи диагностировали пострадавшей проникающее ранение в области сердца. Сейчас за ее жизнь борются врачи. В отношении матери составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. С мальчиком общаются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Волгоградской области пятимесячную девочку доставили в больницу с переломом теменной части черепа и ушибом головного мозга. По предварительным данным, 28-летний отец девочки бросил в супругу ботинок, но попал им в голову ребенка. Возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Житель Ленобласти получил 19 лет колонии за убийство трехлетнего сына. По данным следствия, 24-летний мужчина в январе 2023 года после ссоры с сожительницей ранил ножом ребенка. После совершенного преступления он обратился к полицейским, которые отвезли отца с сыном в больницу. Врачам оставалось констатировать смерть мальчика.

В Бурятии приговорили местного жителя к 17 годам колонии по делу о жестоком убийстве вора. По данным следствия, грабитель пробрался в дом, украл телевизор и инструменты, а затем измазал жилище фекалиями.