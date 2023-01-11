Первоклассник на Камчатке ранил учительницу стеклом

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Ученик первого класса школы в закрытом городе Вилючинск на Камчатке ранил преподавательницу стеклом, передает РИА Новости со ссылкой на информацию от краевой прокуратуры. По факту произошедшего началась проверка. В ведомстве уточнили, что ребенок пытался ранить и других детей.

Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника, — сообщили в прокуратуре.

По имеющимся сведениям, ребенок проявлял агрессию и прежде.

В прокуратуре в ходе проверки выяснят, какие меры в школе приняли для урегулирования конфликтов между учениками. Кроме того, ведомство оценит правомерность действий руководство учебного заведения и не только.

Ранее учительница географии подралась с пятиклассницей в красноярской школе № 34. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник, приславшего видео с потасовкой в редакцию. Согласно информации спикера, конфликт начался из-за того, что женщина, которая является классным руководителем ученицы, отобрала у нее электронную сигарету. В ответ школьница облила педагога водой, после чего началась потасовка.

Собеседник прессы утверждает, что у девочки сломан палец.