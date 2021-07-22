Первого замминистра экологии Хакасии заподозрили в крупном хищении

В отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбуждено уголовное дело по статье о хищении имущества в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

По данным следствия, Глушков может быть причастен к растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Глава Хакасии Валентина Коновалова призвала правоохранительные органы провести скрупулёзное расследование. Она заверила, что правительство республики окажет следствию всестороннее содействие.

Коновалова добавила , что служебный контракт с Глушковым расторгнут, он освобождён от занимаемой должности с 22 июля.

Ранее сообщалось, что на два месяца заключён под стражу начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Он и 35 его подчинённых были задержаны 20 июля по подозрению в получении взяток на сумму около 20 млн рублей.