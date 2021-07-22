Первого замминистра экологии Хакасии заподозрили в крупном хищении

В отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбуждено уголовное дело по статье о хищении имущества в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщается на сайте правительства республики.
По данным следствия, Глушков может быть причастен к растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Глава Хакасии Валентина Коновалова призвала правоохранительные органы провести скрупулёзное расследование. Она заверила, что правительство республики окажет следствию всестороннее содействие.
Коновалова
Ранее сообщалось, что на два месяца заключён под стражу начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Он и 35 его подчинённых были задержаны 20 июля по подозрению в получении взяток на сумму около 20 млн рублей.