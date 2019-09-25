Сотрудники правоохранительных органов подозревают первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика в злоупотреблении должностными полномочиями.
По словам источника, речь идёт о деятельности подозреваемого на посту директора городского «Водоканала».
Уголовное дело в отношении Ковальчика возбуждено сегодня по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия», — уточнил источник.
Он добавил, что дело касается заключения тендера на вывоз отходов, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против высокопоставленных чиновников сферы ЖКХ Астраханской области. Они обвиняются в превышении полномочий.