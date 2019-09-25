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Сотрудники скорой помощи в Саткинском районе Челябинской области, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, столкнулись с непониманием со стороны руководства. Заведующая медицинской частью и вовсе якобы пригрозила протестующим совершить над ними нелицеприятные действия.

Как сообщает издание «Накануне» со ссылкой на водителя скорой Сергея Павлова, руководство подняло тарифную ставку, а все доплаты сократило и лишило выплат за стаж. Павлов сообщил, что в месяц получает...