https://static.news.ru/photo/e7522602-7299-11ea-9c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первый пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию выявлен в Ингушетии.

Нашими тестами выявлена положительная реакция, пробы направлены на проверку. В течение двух дней ждём результатов, — написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своём Instagram.

Данный гражданин уже помещён под надзор медиков, также изолированы его ближайшие родственники.

Кроме того, принято решение о временном приостановлении всех авиарейсов из Ингушетии, на въезде в республику будет поверяться весь автотранспорт, в том числе транзитный.

30 марта в России зафиксировано 302 новых случая коронавируса в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

На сегодняшний день в РФ в целом выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения. В нескольких регионах по примеру Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции. Речь идёт о Мурманской, Калининградской и Вологодской областях. Власти Ленинградской области ввели ограничение для жителей на выезд за пределы района проживания из-за коронавируса, писал NEWS.ru.