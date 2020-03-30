Первый пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию выявлен в Ингушетии.
Нашими тестами выявлена положительная реакция, пробы направлены на проверку. В течение двух дней ждём результатов, — написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своём Instagram.
Данный гражданин уже помещён под надзор медиков, также изолированы его ближайшие родственники.
Кроме того, принято решение о временном приостановлении всех авиарейсов из Ингушетии, на въезде в республику будет поверяться весь автотранспорт, в том числе транзитный.
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30 марта в России зафиксировано 302 новых случая коронавируса в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.
На сегодняшний день в РФ в целом выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения. В нескольких регионах по примеру Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции. Речь идёт о Мурманской, Калининградской и Вологодской областях. Власти Ленинградской области ввели ограничение для жителей на выезд за пределы района проживания из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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