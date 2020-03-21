Фото: Николай Гунгазов /Global Look Press

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что восемь пациентов, которые заразились коронавирусом и находились на лечении в столичных больницах, выздоровели. Все они уже выписаны.

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели, — цитирует ТАСС Ракову. Как писал NEWS.ru, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под...