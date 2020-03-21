По предварительным данным, первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован у жителя Великого Новогорода.
У нас есть подозрение на коронавирус у одного жителя Великого Новгорода. Этот человек приехал из-за рубежа. На сегодняшний день его анализы находятся в Новосибирске, — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По словам губернатора, был установлен круг контактов заразившегося, результаты их анализов показали, что они здоровы.
Как ранее писал NEWS.ru, в Тернопольской области на Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом — заболел 57-летний священник. Сообщение об этом появилось на сайте областной администрации. Состояние жителя города Залещики оценивается как средней тяжести.
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