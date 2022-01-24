Первая снегоплавильная установка появилась в Чебоксарах, сообщает ОТР. За час она может переплавить примерно три КамАЗа снега — это 60 кубометров. Мусор отправляется на свалку после фильтрации, а вода — в канализацию через очистной коллектор. До этого снег вывозили на окраину, из-за чего коммунальные организации платили штрафы.

Параллельно, чтобы усилить эффективность, мы заключили контракт с полигоном. Основную массу вывозим туда. Два направления позволяют нам выполнять работу в целом, — рассказал директор компании по благоустройству и круглогодичному обслуживанию улично-дорожной сети города АО «Дорэкс» Владимир Доброхотов.

В дальнейшем власти собираются построить в городе стационарную снегоплавильную станцию мощностью 130 кубометров снега в час и локальные очистные сооружения, соответствующий проект уже разработали.

Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников. Он добавил, что убираться во дворах мешают припаркованные автомобили, и допустил возможную дополнительную регламентацию парковки во дворах.

До этого депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обвинил администрацию Петербурга в бездействии, в то время как в городе горы снега и лёд на тротуарах. А такое состояние улиц опасно для жизни и здоровья, считает он.