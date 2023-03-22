Первая партия саратовских дронов поступит в зону СВО Губернатор Бусаргин: Саратов отправит партию модернизированных дронов в зону СВО

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Саратовская область направит в зону спецоперации 17 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью. Туда также будет включена первая партия модернизированных дронов, способных набирать скорость до 140 километров в час. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Мы отправляем сразу 17 большегрузов. <...> Одно из саратовских предприятий модернизировало дроны, которые теперь способны летать со скоростью до 140 километров в час. Саратовские ученые разработали для них специальное программное обеспечение. Отправляем в зону СВО первую такую партию, — написал губернатор.

По его словам, в сборе гуманитарной помощи участвовали общественные организации, представители бизнеса, фермеры и прочие неравнодушные граждане. Помимо дронов, в зону СВО отправят тепловизоры, прожекторы, генераторы, пиломатериалы и другое оборудование, а также дополнительное обмундирование.

Ранее сообщалось, что актер театра «Ленком» Антон Шагин отправился в ДНР с гуманитарным грузом. Артист пояснил, что «переживает за наших бойцов», поэтому едет в ДНР, чтобы доставить им бронежилеты, квадрокоптеры и «много другого необходимого». Шагин также признался, что переживает и молится за своего брата Константина, который осенью прошлого года отправился в качестве добровольца в зону СВО.