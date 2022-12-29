«Перспектив нет»: вице-губернатор Петербурга об отсутствии судов в порту Вице-губернатор Петербурга Москаленко заявил, что морской порт за год не принял ни одного судна

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

За 2022 год морской пассажирский порт в Санкт-Петербурге не принял ни одного плавательного судна, заявил вице-губернатор города Валерий Москаленко в ходе пресс-конференции в ТАСС. По его прогнозам, у морской гавани на ближайшие два года нет никаких перспектив. Он уточнил, что раньше весь основной поток транспорта шел со стран Европы, однако сейчас его нет «по понятным причинам».

Нет в ближайшие пару лет перспектив у нашей организации «Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад"». Ранее у нее было до 800 судозаходов в год и порядка 800-900 тыс. пассажиров прибывало. По итогам 2022 года судозаходов ноль. По понятным причинам. Мы сотрудничали со странами Европы, и, соответственно, на ближайший год, а то и два такая тенденция сохранится, — сказал Москаленко.

Несмотря на это он заявил, что город понимает необходимость портовой инфраструктуры подчеркнул, а потому продолжит оказывать меры поддержки по содержанию порта.

Ранее стало известно, что финский государственный железнодорожный оператор VR списал весь подвижной состав поездов Allegro, которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, а также все запчасти для них, на общую сумму €45,4 млн. В результате отмены движения поездов компания также понесла операционный убыток в размере €39,9 млн.