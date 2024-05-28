Пермяк ударил двухлетнего ребенка и подпал под уголовное дело В Перми мужчина ударил ребенка на руках у прохожего, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о побоях возбудили в Перми после появления в интернете видео, на котором во время конфликта двух мужчин один из них ударил ребенка, находящегося на руках у второго, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Отмечается, что после этого агрессор толкнул другого ребенка, заступавшегося за отца.

По данным следствия, инцидент произошел 25 мая. Прохожий 1985 года рождения с двумя детьми вмешался в ссору двух сожителей, в итоге между мужчинами завязалась словесная перепалка, в результате которой удар кулаком был нанесен двухлетнему ребенку.

На опубликованных кадрах видно, что отец от удара чуть не выронил маленькую девочку, после чего повернулся спиной, пытаясь прикрыть малыша, однако нападавшего это не остановило и он продолжил наносить удары оппоненту. После этого завязалась драка, ребенок постарше пытался заступиться за отца, но его толкнули так, что он упал на асфальт. За медицинской помощью никто не обращался, но по факту избиения детей проводится соответствующая экспертиза.

Ранее в Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с одноклассниками. Мужчина шел навстречу детям, ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он подошел к детям, то с силой ударил девочку рукой по голове и носу. От удара ребенок упал на землю, ее доставили в травмпункт. Мать пострадавшей планирует написать заявление в полицию после медосмотра.