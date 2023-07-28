Пермяк получил длительный тюремный срок за попытку убить кредитора Пытавшегося убить кредитора из пистолета жителя Перми приговорили к 12 годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Перми к 12 годам колонии за попытку убить знакомого, чтобы не отдавать ему долг, сообщает региональное управление СК РФ. Также мужчина должен выплатить штраф.

Виновному <...> окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 70 тысяч рублей, — говорится в сообщении СК.

По информации ведомства, в 2018 году житель Перми занял у знакомого крупную сумму денег. При этом договоренности о возврате долга между мужчинами были устными и в результате заемщик решил не возвращать полученные взаймы деньги. Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос кредита, он вооружился пистолетом, подкараулил кредитора на улице и три раза выстрелил в направлении его головы. После этого злоумышленник повалил оппонента на дорогу и начал душить. На помощь пострадавшему пришел случайный прохожий, который вмешался в конфликт и не позволил совершиться убийству. Нападавший попытался скрыться с места происшествия на автомобиле потерпевшего, однако не справился с управлением и застрял в сугробе. Мужчина бросил машину и убежал.

Через некоторое время злоумышленник был задержан. Ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство и угоне автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Омске Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, толкнувшего женщину под колеса маршрутного автобуса. Было решено отправить обвиняемого в психиатрическую лечебницу и применить к нему меры медицинского характера.