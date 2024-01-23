Пермского фотографа и музыканта обвинили в госизмене ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу из Перми Григорию Скворцову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В настоящее время мужчина содержится в московском СИЗО «Лефортово».

В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал собеседник агентства.

Других деталей он не уточнил, сославшись на секретность проводимого расследования. Скворцов был арестован в ноябре 2023 года, 22 января Лефортовский суд Москвы продлил ему срок ареста.

В социальных сетях Скворцова опубликованы, в числе прочего, фотографии заброшенных и действующих заводов Перми. В 2017 году он стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Пермского края. Кроме того, в 2014 году Скорцов основал индастриал-группу Jagath, устраивавшую свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.

До этого в Воронеже ФСБ задержала подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Злоумышленник готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего, а для конспирации использовал форму доставщика еды. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.