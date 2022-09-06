Пермский вуз уволил преподавателя со статусом иноагента

Фото: Виталий Ковин/vk.com

Виталий Ковин

Политолог Виталий Ковин (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) в своем Telegram-канале сообщил, что его уволили с должности преподавателя в Пермском гуманитарно-педагогическом университете. Официальная причина — сокращение должности. Однако сам Ковин считает, что его попросили уйти из-за статуса иноагента.

<...> С 1 сентября этого года я больше не преподаватель Пермского педагогического университета, где последние семь лет работал по совместительству. Формально (за два года до истечения контракта) меня уволили из-за сокращения учебной нагрузки и должности, хотя предметы и часы, которые я вел, никуда не делись. Их просто передали другим преподавателям. Неформально — из-за статуса иностранного агента, а точнее из-за давления, которое на себе испытало руководство вуза, — говорится в сообщении.

По данным «Коммерсанта», увольнение Ковина произошло до начала учебного года. Он считает основной причиной послужило принятие нового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который начнет действовать с 1 декабря этого года.

В соответствии с ним мне как иноагенту будет запрещено работать в государственных образовательных учреждениях. Но так как к 1 сентября вузу нужно было сформировать план, набрать преподавателей и распределить между ними нагрузку, увольнять меня после вступления закона в силу, в середине учебного года, было бы неудобно, поэтому было решено сделать это заранее, — отметил политолог.

По его словам, сейчас он продолжает оспаривать статус иноагента в суде. Ковин уже подал в Минюст заявление на выход из реестра иноагентов, поэтому в конце октября — начале ноября должен прийти ответ министерства, передает газета.

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