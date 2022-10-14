Пермский военком: отсутствие боевого опыта не освобождает от мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Отсутствие боевого опыта не освобождает призывников от частичной мобилизации, заявил военком Пермского края Александр Коровин. В разговоре с URA.RU он сослался на указ президента России о частичной мобилизации, подчеркнув, что в нем указано о «предпочтительности» боевого опыта, а не обязательном его наличии.

В указе (президента РФ. — NEWS.ru) четко сказано, что предпочтительно, а не обязательно, брать в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт. Конечно же, мы все этого придерживаемся, — заявил военком.

По словам Коровина, далеко не все мобилизованные имеют боевой опыт. Специально для этого, как указал военком, в течение десяти дней на полигоне призывники проходят боевое слаживание.

Потом люди прибывают в район спецоперации — там с ними еще будут проведены занятия с теми инструкторами, которые имеют боевой опыт. То есть сразу на передовую никто не побежит, — добавил Коровин.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что сообщения об «облавах» на уклонистов в Москве должны проверить с правовой точки зрения. Так глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству ответил на появившиеся в Сети слухи о том, что в столице начали раздавать повестки у станций метро.