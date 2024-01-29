Пермский стрелок обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде Стрелок Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ на пожизненный срок

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Тимур Бекмансуров, который в 2021 году устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России, следует из данных электронной картотеки высшего судебного органа. Дело пока находится в краевом суде, сообщило РИА Новости.

Пока само дело находится в Пермском краевом суде, оно не отправлено: много возражений (по кассационной жалобе), — пояснили агентству в инстанции.

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании нападавший был ранен сотрудником полиции в ногу, часть которой впоследствии пришлось ампутировать.

Бекмансуров пришел в сознание 24 сентября. Впоследствтии его признали инвалидом третьей группы. На суде он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. Помимо убийств стрелка также признали виновным в покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и в трех эпизодах повреждения имущества. Обвиняемый полностью признал вину.