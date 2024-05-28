Пермский школьник разбил голову сверстнику самодельным кастетом В Пермском крае 10-летний мальчик избил сверстника самодельным кастетом

Фото: Siegfried Grassegger/imagebroker/Global Look Press

В Пермском крае третьеклассник избил своего сверстника самодельным кастетом, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, родители пострадавшего намерены добиться наказания для обидчика сына. При этом родные напавшего объяснили, что ребенок устал терпеть издевательства и защищался.

Драка между двумя 10-летними школьниками произошла 23 мая после уроков. Словесная перепалка переросла в драку, но один из мальчиков был готов к физическому столкновению — он заранее обмотал руку проволокой. После избиения он сбежал, а пострадавшего ребенка доставили в больницу всего в крови.

Родителям избивший однокашника рассказал, что тот вместе с другом постоянно над ним издевался. Последней каплей, по их словам, стало вымогательство 500 рублей, после этого мальчик придумал план мести. Сейчас оба школьника не ходят в школу: один — на больничном, второго из дома не выпускает отец.

Как рассказала жительница поселка Юго-Камск, где произошло нападение, мальчик до этого вел себя жестоко, но впервые напал на кого-то с кастетом. Пострадавший ребенок получил серьезные травмы: сейчас он не ходит в школу и готовится к операции. При этом нападавший учится в коррекционном классе, уточнила местная жительница. На него жалуются многие дети и учителя, ребенок живет в неблагополучной семье, родители не занимаются его воспитанием и часто выпивают.