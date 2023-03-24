Пермский асфальт отправил «Газель» в недобрый путь «Газель» провалилась под асфальт в Перми

У Балатовского парка в Перми произошло ДТП, машина «Газель» полностью провалилась под асфальт. Очевидцы запечатлели кадры, застрявшего кабиной вниз, транспортного средства. Водитель не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, водитель успел выбраться из кабины, когда дал газ и почувствовал, что проваливаются колеса.

Предварительно, происшествие случилось из-за прорыва канализации, что привело к размыву грунта.

В феврале в подмосковном городе Балашихе снегоуборочный трактор полностью провалился под асфальт, кадры инцидента появились в Сети. Из-за аварии жители ближайших домов на время остались без воды и электричества.

Ранее житель Оренбурга устроил дрифт на автомобиле, из-за чего из салона выпала маленькая девочка. Она не пострадала, а в отношении мужчины был составлен административный протокол. Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как двигавшийся задним ходом автомобиль резко тормозит и разворачивается. В это время с пассажирской стороны распахивается задняя дверца и на асфальт выпадает ребенок вместе с детским креслом.