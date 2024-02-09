Пермские ученые создали робота с «больными» зубами Пермским студентам-стоматологам создали андроида с «больными» зубами

Фото: pstu.ru

Ученые в Перми завершили разработку антропоморфного робота, имитирующего пациента в стоматологическом кресле, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу Пермского политехнического университета. Устройство, созданное специалистами Пермского Политеха, Пермского государственного медицинского университета и Российского университета медицины, снабжено сменными челюстями и призвано помочь студентам-стоматологам тренироваться в лечении кариеса и других заболеваний зубов.

Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, изготовленными из резиновых и пластмассовых материалов, с несколькими видами сменных зубов. Он подготовлен к четырем видам стоматологических процедур. Это лечение кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление, — рассказали в пресс-службе.

При этом разработчики создали специальную нейросеть, которая определяет параметры и особенности материала при сверлении, пишет издание. Робот будет оценивать проводимые манипуляции и давать обратную связь. Новинка предназначена для подготовки студентов-стоматологов к работе в реальных условиях клиники. Симулятор с необходимым программным обеспечением стоит около шести млн рублей, в этом году планируется поставка пяти промышленных образцов.

Как добавили в пресс-службе, в дальнейшем авторы изобретения намерены его усовершенствовать. В частности, они хотят, чтобы андроид имитировал страх перед стоматологом и даже проявлял агрессию.

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