Пермские школьники назвали шуткой избиение полуголого сверстника на морозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пермские школьники назвали шуткой избиение своего раздетого сверстника на 15-градусном морозе, сообщили в региональном МВД. По его данным, личности всех несовершеннолетних установлены.

Инспекторы ПДН установили личности всех несовершеннолетних. Ими оказались учащиеся местной школы 2009, 2011 и 2012 года рождения. С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились. Мальчик разделся сам, чтобы заболеть и не ходить в школу, — уточнили в ведомстве.

В МВД добавили, что по факту произошедшего обращений не поступало, однако на основании видео, распространенного в Сети, была организована проверка. Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода отправил под арест на два месяца 19-летнего Дениса Губина, который в составе банды подростков «Боевые шмели» нападал на прохожих. Как отмечается, молодой человек учится на четвертом курсе политехнического колледжа и имеет судимость по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Остальные члены банды также задержаны.

Установлено, что группа молодых людей избивала в Белгороде случайных прохожих. Происходящее они снимали на камеру. Парни толпой били людей руками и ногами, угрожали им. Во время избиений они выкрикивали оскорбления в адрес русских.