Пермские школьники едут в соседнее село, чтобы узнать домашку по интернету

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Жители деревни Верхняя Пышма едут в соседнее село, чтобы подключиться к интернету, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в населенном пункте нет сотовой вышки, но при этом домашнее задание ученики получают онлайн.

Отмечается, что из-за этого дети вместе с родителями ежедневно катаются в соседнюю деревню Гремячу за восемь километров, чтобы узнать задания и порой делают уроки в машине. Всего в деревне живут около 200 человек, поэтому операторам может быть невыгодна установка сотовой вышки.

Как пишет канал, родители обратились за помощью к «Народному фронту». Там предложили либо задавать домашнее задание по старинке — на бумаге, либо делать задания сразу в школе, где интернет есть.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал обеспечить россиян высокоскоростным интернетом. По его словам, домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году.

В декабре сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может перенести сроки покрытия большинства населенных пунктов и трасс связью стандарта LTE с 2025 на 2027 год. Предполагается, что решение о переносе сроков будет принято на грядущем заседании комиссии, которое пройдет 27 декабря.