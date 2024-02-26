«Периодически бьет»: соседи рассказали о краснодарце, напавшем на семью Избивший сожительницу и четырехлетнюю дочь краснодарец уже нападал на них

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку. Соседи пары рассказали NEWS.ru, что мужчина периодически поднимал руку на свою гражданскую супругу, после чего она уходила, но возвращалась. До этого в Сети появились кадры, на которых житель города бьет женщину с ребенком в подъезде.

Семья неадекватная, поэтому никто из соседей даже не хочет в это лезть. Он ее периодически бьет, она сначала уходит из дома, а потом они снова вместе. Больше всего в этой ситуации жалко ребенка. Надеюсь, теперь органы опеки и полиция разберутся в ситуации, — заявила соседка Инга.

В разговоре с НТВ пострадавшая объяснила, что раньше не жаловалась в полицию, потому что агрессору по закону грозит лишь штраф. На этот раз она не вытерпела, к заявлению женщина приложила записи с камеры. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту избиения.

Как ранее сообщалось, в Москве ученик пятого класса обвинил педагога в избиении прямо на уроке. По словам мальчика, конфликт произошел на уроке «Окружающий мир», ему потребовалась помощь врачей.

В бурятском селе Комсомольском преподаватель избил школьника за баловство на уроке. Восьмиклассник нарушил дисциплину на математике, учитель решил провести воспитательную беседу, однако закончилось все рукоприкладством. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости, пострадавшего пришлось оперировать.

До этого прокуратура Республики Татарстан инициировала проверку в отношении жительницы Набережных Челнов, избившей ребенка у подъезда. Россиянка не только применила силу, но и обматерила мальчика, все происходящее попало на камеру умного домофона.