Переживший покушение губернатор показал шрам после ножевого ранения Губернатор Мурманской области Чибис показал шрам после ножевого ранения в живот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого в апреле совершили покушение, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором видно его шрам после ножевого ранения. Он появился в кадре с голым торсом и рассказал, что с разрешения врачей возобновил купание в местных водоемах.

Возобновил [купание] и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют все тело, даже если проснулся рано, чтобы хорошенько поработать в воскресенье, — написал глава региона.

Покушение на Чибиса произошло после его встречи с жителями города Апатиты 4 апреля. 42-летний мужчина напал с ножом на главу Мурманской области, нанеся удар в область живота.

В Росгвардии подтвердили, что сотрудник ОМОНа, отвечавший за общественный порядок на встрече губернатора с жителями региона, ранил нападавшего из табельного оружия. После этого злоумышленника обезвредили, а Чибису провели операцию.

«Коммерсант» писал, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора, оказался житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление.

18 апреля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в формате видеосвязи с Чибисом, который тогда находился в процессе восстановления. Глава государства поинтересовался, как губернатор чувствует себя после операции. Тот поблагодарил президента за встречу и ответил, что по-прежнему восстанавливается.