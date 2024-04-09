Переживший покушение Чибис начал ходить Губернатор Чибис после покушения смог встать с кровати и ходить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который пережил нападение, рассказал в своем Telegram-канале, что уже может вставать и ходить. Он подчеркнул, что выполняет все наставления врачей и рассчитывает как можно скорее вернуться к работе.

Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться, — написал Чибис.

Ранее уголовное дело по факту нападения на главу Мурманской области передали в центральный аппарат Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Соответствующее поручение выдал председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства также заслушал доклад, посвященный ходу расследования дела о покушении на Чибиса. Кроме того, он направил в Мурманскую область следователей и криминалистов центрального аппарата.

Чибиса в больнице навестили жена и дочь Евгения и Елизавета. Глава региона опубликовал совместное фото с членами семьи. По словам губернатора, он очень ценит свою семью, являющуюся для него самым главным и ценным. Он также поблагодарил всех, кто желал ему выздоровления.