Пережившей схватку с собаками девочке теперь требуется помощь психолога «112»: девочка из Нового Уренгоя нуждается в психологе после нападения собак

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Девятилетняя девочка из Нового Уренгоя, пережившая нападение стаи собак, теперь нуждается в помощи психолога, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, ребенок плохо спит по ночам, часто плачет и пугается резких звуков. После произошедшего девочка находится в сильном стрессе.

После нападения собак у девочки остались рваные раны головы и ног. Из-за травмы у нее постоянно держится высокая температура. По информации канала, не исключено, что ребенок является не первой жертвой этой стаи.

О нападении на третьеклассницу стало известно накануне. Инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов, происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сначала собаки начали лаять на школьницу, а потом набросились на нее. Девочку спас случайный прохожий. Известно, что собаки не проходили стерилизацию и не были привиты.

После произошедшего в Новом Уренгое расставили ловушки для бездомных собак. Они представляют собой самозакрывающиеся клетки. Руководитель центра помощи бездомным животным «Городог» Артур Сатучиев рассказал, что такие клетки установлены в местах, где обычно собираются бродячие собаки.